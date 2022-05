Met twee vingers in de neusgaten heeft Zonhoven afstand genomen van een uitgeblust Eksel. Reeds voor de pauze had de thuisploeg er drie in het mandje gelegd. De volgende horde wordt Drongen uit Oost-Vlaanderen. “Onze tank is zeker nog niet leeg. Ik merk nog heel wat honger bij mijn jongens”, dixit Zonhoven-coach Bart Vandewalle.