LIVE. Welke mol verdenken de BV’s? Bekijk het hier op de rode loper net voor de aftrap van de finale

Vanavond is het zover: in een uitverkochte Paleis 12 zal De mol van 2022 live worden onthuld. Maar voor de grote finale wordt ingezet, polst Dennis Xhaët, de host van Café de mol, op de rode loper naar voorspellingen bij BV’s. Wie denken zij dat de saboteur is is onder de finalisten: Uma, Sven of Yens? De livestream gaat om 19 uur van start.