Manchester City haalt stevig uit tegen Newcastle en doet gouden zaak in titelstrijd, Kevin De Bruyne weer goed voor assist

Manchester City heeft zondag makkelijk de maat genomen van Newcastle United. Het werd 5-0 in het Etihad Stadium, onder meer dankzij een assist van Kevin De Bruyne. De Citizens kunnen zo de Champions League-uitschakeling van eerder deze week doorspoelen: door het gelijkspel van titelrivaal Liverpool zaterdag is de kloof gegroeid tot drie punten.

Manchester City was na een kwartier al eens dichtbij de openingstreffer gekomen via João Cancelo. Enkele minuten later was het wél raak, met dank aan Raheem Sterling. City bleef ook daarna de betere ploeg en werd daar vlak voor de rust voor beloond met een treffer van Aymeric Laporte (2-0).

Op het uur deed Rodri met een kopbal - op voorzet van Kevin De Bruyne - de boeken helemaal toe voor Newcastle: 3-0. In de absolute slotfase dikten Foden en opnieuw Sterling nog aan tot een stevige 5-0.

In de stand telt Manchester City nu 86 punten. Dat zijn er 3 meer dan Liverpool, dat zaterdag slechts kon gelijkspelen tegen Tottenham (1-1). Beide teams hebben nog drie competitiewedstrijden voor de boeg.