Hasselt

Na zeventien edities is de UCLL er, eindelijk, in geslaagd de beker met de grote oren in Hasselt Student Regatta een eerste keer te winnen. “Super blij”, glundert UCLL-kapitein Silke Tamboerijn. In de achtzit klopten ze nipt de PXL-boot na een geweldige sprint. UHasselt werd derde.