Kortessem rukt op naar tweede plaats, beslissing over titel valt op slotdag

De topper tussen leider Evergem en het op de tweede plaats geklasseerde Izegem eindigde op een 34-27-zege voor Izegem. Kortessem kon met een overwinning tegen Brasschaat goede zaken doen. En het won met bravoure. Bij een 2-4-stand was het even schrikken, maar in het tweede kwartier was het al Kortessem wat de klok sloeg. Het overwicht vertaalde zich in een 17-11-voorsprong halverwege.

Kortessem domineerde ook in de tweede helft en verdubbelde zijn voorsprong. Met nog één wedstrijd te gaan heeft Izegem één punt voorsprong op Kortessem. Om de titel te pakken moeten de Limburgers zaterdag winnen in Mechelen en hopen dat Overpelt thuis hetzelfde doet tegen Izegem. Maar ook de tweede plaats geeft mogelijk recht op promotie. (ik)