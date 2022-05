Zestiende ritzege voor Mark Cavendish in Giro: “Ik wou er meteen staan”

“Ik wou er staan in de eerste echte sprint van deze Giro. En dat is gebeurd”, reageerde de Brit achteraf. “Ik heb de helft van het team van Quick-Step Alpha Vinyl ter beschikking en ze deden goed hun werk. Pieter Serry hielp de vroege vluchters buiten schot houden en Ballerini, Van Lerberghe en Morkov deden het schitterend in de sprinttrein. Ook Mauro Schmidt moest helpen, maar hem heb ik niet gezien. Van Lerberghe trok prima aan, Morkov bleef koel en ik maakte het af. Al moest ik van vroeg aangaan.”“Het ging zoals gepland”, trad Morkov zijn kopman bij. “We moesten vooraan zitten aan dat rond punt. En Cavendish deed daarna een voortreffelijke sprint.”Ook Pieter Serry glunderde. “Ongelooflijk, Cav blijft het maar doen. Hij was twee jaar geleden afgeschreven, maar wij hebben er weer een winnaar van gemaakt. Ik wist dat hij goed ging zijn. Hij heft keihard gewerkt op stage in Griekenland. Ik wou erbij zijn in deze Giro omdat ik wist dat Cavendish ging uithalen. En het is plezant in een team te zitten dat wint.”

Van der Poel: “Drie fantastische dagen”

Mathieu van der Poel blijft leider. “We deden een goede job als team, met een goede lead-out”, aldus de Nederlander van Alpecin-Fenix. “Maar Jakub Mareczko raakte ons wiel kwijt en werd ingesloten. Er was meer mogelijk dan de vijfde plaats, maar er komen nog kansen voor hem. Ikzelf ben blij dat ik de roze trui kan meenemen naar Italië. Het waren drie fantastische dagen in Hongarije.”