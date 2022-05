In Limburg is het gemiddeld 93 dagen wachten op een bouwvergunning voor een woning. — © Fred Debrock

Hasselt

93 dagen. Zo lang moet u in Limburg gemiddeld wachten op een bouwvergunning voor een woning. Dat is een week langer dan in de rest van Vlaanderen. Maar zelfs binnen Limburg duurt de procedure in de ene gemeente een maand langer dan in de andere. Hoe komt dat?