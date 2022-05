Canadese premier Trudeau op bezoek in Oekraïense Irpin

De Canadese premier Justin Trudeau heeft zondag een onaangekondigd bezoek gebracht aan de stad Irpin, aan de rand van Kiev. Dat heeft de burgemeester bekendgemaakt. Irpin werd vóór de bezetting in maart door de Russen verwoest door hevige gevechten tussen de Oekraïense en Russische legers.

“(Justin Trudeau) kwam naar Irpin om met eigen ogen alle verschrikkingen te zien die de Russische bezetters onze stad hebben aangedaan”, schreef Oleksandr Markoetsjin op Telegram. Het bericht was vergezeld van foto’s met Trudeau in de verwoeste stad. Het bezoek van de premier van NAVO-lidstaat Canada aan Oekraïne was niet aangekondigd.

De Canadese premier is in Oekraïne om president Zelenski te ontmoeten en onze “niet-aflatende steun aan het Oekraïense volk opnieuw te bevestigen”, aldus zijn diensten.

Markoetsjin bedankte Trudeau “oprecht voor de steun die Canada vandaag aan Oekraïne geeft. We geloven in de voortzetting van de samenwerking tussen onze landen bij de wederopbouw van Oekraïense steden na onze overwinning”, zei hij.

Irpin, aan de noordwestelijke poorten van Kiev, was eind februari het toneel van hevige gevechten tussen Russen en Oekraïners in de begindagen van de Russische invasie. Het Russische leger nam snel de controle over de stad, die voor de oorlog 60.000 inwoners telde, en hield Irpin de hele maand maart bezet.

Kiev heeft sindsdien de Russische strijdkrachten ervan beschuldigd daar - net als in de naburige stad Boetsja - bloedbaden te hebben gepleegd, na de ontdekking van tientallen lijken in burgerkleding in plaatsen die door het Russische leger werd bezet en vervolgens achtergelaten.