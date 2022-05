Limburg United verliest nu ook Lesuisse

Limburg United B eindigt op de eerste plaats in Top Divisie 1 en begint de play-offs tegen Lier. Maar net als vrijdag bij de A-ploeg met Lambot verloor het opnieuw een belangrijke pion. Jarne Lesuisse moest na drie minuten het veld verlaten met een schouderblessure na een charge van Antonissen. De club wacht het onderzoek af of ze hem dit seizoen nog kunnen recupereren. United stond toen 10-2 achter. Coach Marnegrave bewaarde de kalmte door een time-out te nemen, waarna United zich in de match knokte. Melsele kon het tempo niet langer volgen. Ceyssens bracht Limburg halfweg Q2 op voorsprong. Een alomtegenwoordige Leemans deed na de rust definitief het licht uit voor Melsele. 46-61 na Q3. De Oost-Vlamingen pakten nog drie technische fouten en hun coach werd uitgesloten. (jope)

Quarters: 24-18, 10-26 (34-44), 12-17 (46-61), 13-30. Hubo Limburg United B: LESUISSE 2, BOVY 4, LEEMANS 26, VANDERHOYDONK 14, CEYSSENS 5, Fauconnier 14, Hermans 12, Blanchart 8, Ravert 4.