Een bewoner van de Kwavenstraat in Rotem had zaterdag een vuurtje aangemaakt op zijn perceel. Hij ging op de zetel liggen en viel in slaap. In tussentijd was het vuur erg groot geworden. Het lukte hem niet om het zelf te blussen. De brandweer kwam. De bewoner kreeg een GAS-pv en zal moeten opdraaien voor de kosten van de bluswerken door de brandweer. Stoken is verboden. maw