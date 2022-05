Een Moederdag om niet snel te vergeten: Renate na twee maanden herenigd met zoon die vastzat in Rusland door oorlog in Oekraïne

Half februari reisde Wessel halsoverkop naar Rusland om zijn vriendin Isabella op de valreep uit het Russische Krim weg te halen en mee naar ons land te brengen. Kort nadien barstte de Russisch-Oekraïense oorlog in alle hevigheid los en zat Wessel ‘gevangen’. De kalverliefde met zijn Russische vriendin was inmiddels bekoeld, maar op eigen houtje terugkeren bleek geen evidentie. Renate twijfelde geen seconde en sprong in haar auto haar zoon achterna. Dagenlang was ze onderweg en sliep ze in haar auto of in vluchtelingenkampen. Eén ding stond vast: ze zou haar zoon veilig en wel terughalen. “Sommigen verklaarden me gek, anderen begrepen me. Ik ben mama van zeven kinderen en voor hen doe ik alles. Ik dacht er niet over na”, verklaarde ze toen ze aan het helse avontuur begon.

Bange momenten

Het was op z’n zachts gezegd een barre trip, zowel voor zoonlief als voor zijn moeder. Wessel viel op een bepaald moment in handen van Russische soldaten die hem ervan verdachten een spion te zijn omdat hij geen paspoort kon voorleggen. Dat werd hem eerder afgepakt aan een controlepost. Wessel werd gevangengenomen. Op die momenten onderhandelde Renate via WhatsApp met de soldaten om hem weer vrij te krijgen. Als een volleerd onderhandelaarster eiste ze zelfs een bewijs dat haar zoon nog leefde waarop ze een veertien seconden durend videobericht toegestuurd kreeg. Na een grondige controle bleek het bericht echt te zijn. Wessel was fel vermagerd, maar gelukkig in goede gezondheid. Het waren bange momenten voor Renate, maar ze gaf niet op. Na dagenlang reizen geraakte Renate tot in Lviv, in het westen van Oekraïne. Maar toen moest ze wegens ziekte terugkeren naar België. Toen ze weer beter was, bleef ze er echter alles aan doen om Wessel bij te staan. Ze reisde opnieuw af naar de Russisch-Poolse grens in de hoop daar haar zoon op te kunnen pikken.

Beste Moederdag

Afgelopen vrijdag kwam uiteindelijk het verlossende bericht dat Wessel met hulp van de Nederlandse ambassade – Wessel heeft een Nederlands paspoort – naar de grens met Letland zou worden gebracht. Hét moment waarop Renate zolang had gewacht. Ze sprong in haar auto en reed dag en nacht om haar zoon zondag uiteindelijk in de armen te kunnen sluiten. “Geknuffeld hebben we niet, ik ben niet zo knuffelachtig”, aldus Renate. “Maar ik ben natuurlijk wel heel blij dat hij terug is.” Renate had zich wellicht geen beter Moederdagcadeau kunnen wensen.