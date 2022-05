Vader (58) uit Herstal verongelukt in Vreren tijdens motorrit met zoon

Een 58-jarige motorrijder uit Herstal is zondagnamiddag omgekomen bij een ongeval op de Luikersteenweg in Vreren. Tijdens de motorrit samen met zijn zoon botsten ze op een auto die wilde inslaan bij ’t Amerikaantje. De 30-jarige zoon liep lichte verwondingen op.

Een verkeersdeskundige onderzoekt de omstandigheden van het ongeval waarbij een zoon zijn vader ziet omkomen. Volgens de eerste gegevens wilde een Peugeot 2008 vanuit Luik even voor 17 uur inslaan bij de winkel ’t Amerikaantje. De twee motorrijders - vader en zoon - kwamen vanuit Tongeren en reden richting Luik. Ze konden de auto die wilde inslaan en hun rijstrook kruiste niet meer ontwijken. Een van de motoren vloog over het voertuig. De twee motorrijders gingen zwaar onderuit. De aanrijding was fataal voor de vader. De opgeroepen hulpdiensten konden de 58-jarige man uit Herstal niet meer redden. Bij deze traumatische ervaring liep de zoon (30) lichte verwondingen op.

De aanrijding was fataal voor een 58-jarige motorrijder uit Herstal.. — © Tom Palmaers

De bestuurster van de Peugeot, een 54-jarige vrouw uit Juprelle, was ook in shock. Zij werd ook voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

De Luikersteenweg werd een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Er werd een omleiding voorzien.

© Tom Palmaers

maw/diro