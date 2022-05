Valse biljetten van 20 euro opgedoken in Fuego in Maaseik

Op een fuif in jeugdhuis Fuego in de Sportlaan in Maaseik zijn zaterdagavond drie valse biljetten van 20 euro opgedoken. De politie vond er ook een heuptasje met drugs. Er werd een pv opgesteld en er is verder onderzoek naar wie de biljetten uitgaf en naar de drugs.

Tijdens die fuif was er rond 2 uur een dronken persoon die voorbijgangers dingen toeriep. Bij aankomst van de agenten begon de negentienjarige te roepen en te tieren. Hij werd meegenomen om te kalmeren. maw