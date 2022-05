Gerben Thijssen pakt eerste profzege in Vierdaagse van Duinkerke, Philippe Gilbert eindwinnaar

Gerben Thijssen heeft de zesde en laatste etappe van de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. De Belg van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux was in een massasprint in Duinkerke nipt sneller dan Hugo Hofstetter. Philippe Gilbert, die drie dagen geleden de derde rit won en in de vijfde etappe de leiderstrui overnam, is eindwinnaar.

In de zesde en laatste rit, 182,9 kilometer van Aarden naar Duinkerke, kwam de roze leiderstrui van de 39-jarige Gilbert niet meer in gevaar. Gerben Thijssen (Inermarché-Wanty-Gobert Matériaux) won in een massasprint, voor de Fransen Hugo Hofstetter en Lorenzo Manzin. De 23-jarige Thijssen boekte zijn eerste profzege. Voor de afscheidnemende Gilbert is het de tachtigste overwinning, de tweede dit seizoen, na ritwinst in de derde etappe.

© AFP

Op de erelijst volgt Gilbert de Nederlander Mike Teunissen op. Die won in 2019, de voorbije twee jaar werd de Vierdaagse niet gereden. Gilbert zorgde voor 24e Belgische eindzege in het noorden van Frankrijk. De Franse thuisrijders doen nog drie stuks beter. Dimitri Claeys was in 2018 de vorige Belgische eindwinnaar.