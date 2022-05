Hasselt

Na zeventien edities is de UCLL er, eindelijk, in geslaagd de beker met de grote oren in Hasselt Student Regatta een eerste keer te winnen. “Super blij”, glundert Silke Tamboerijn, UCLL-kapitein. In de 8-zit klopten ze nipt de PXL-boot na een super sprint. UHasselt werd derde.