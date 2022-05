Na de schoenmaker schoot hij op willekeurige personen op de zorgboerderij: “Het is oorlog in mijn hoofd”

De schoenmaker die woensdag in zijn winkeltje in Vlissingen werd doodgeschoten door John S. (38), de man die twee dagen later het vuur opende in een zorgboerderij in Alblasserdam, was eerder veroordeeld voor seksueel misbruik. Toch gaat de politie er voorlopig van uit dat hij een toevallig slachtoffer was. In een mail aan RTL Boulevard zegt de verdachte dat hij zijn wapen wilde uitproberen op een willekeurig slachtoffer. Toch kenden de twee elkaar via een chatgroep, zo blijkt.