Tom Pidcock wint in Albstadt meteen eerste mountainbike-race van het seizoen: “Mooie start om wereldkampioen te worden”

Geen Giro voor Tom Pidcock (22), dus startte hij maar aan zijn mountainbike-seizoen. En het was meteen prijs op de Wereldbekermanche in het Duitse Albstadt.

Iets voor halfweg ging de Olympische kampioen er solo vandoor en hij bouwde zijn voorsprong steeds verder uit. Met een wheelie vierde hij zijn zege. Voor de Brit is het, na Nove Mesto vorig jaar, zijn tweede Wereldbekerzege ooit. De tweede plaats was voor de Zwitserse wereldkampioen Nino Schurter, de Roemeen Vlad Dascalu werd derde.

De eerste twee ronden ging het heel hard, dan was het kwestie van aanklampen. Toen het stilviel wou ik eens testen en sloeg meteen een kloof. Dit is een deugddoende zege, op de klimmetjes kon ik heel hard duwen. Dit is een mooie start, maar mijn doel is om wereldkampioen te worden. En onderweg ook de Europese titel mee te pakken.”

Iserbyt haalt finish niet

Eerste Belg werd Pierre de Froidmont op de twaalfde plaats. Jens Schuermans werd 21ste, Daan Soete 38ste. Debutant Eli Iserbyt haalde de finish niet.

Bij de vrouwen was de zege voor de Australische Rebecca McConnell.

Volgende week zijn de mountainbikers aan de slag in de Tsjechische Wereldbekermanche in Nove Mesto.