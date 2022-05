REACTIES. Eerlijke analyses bij Club, frustraties bij Union: “We speelden al drie keer tegen hen en waren telkens de betere ploeg”

Brandon Mechele (Club Brugge): “Niet onze beste wedstrijd”

Meteen na de wedstrijd gaf Club-verdediger Brandon Mechele een eerlijke analyse voor de camera’s van Eleven. “Het is gewoon fantastisch voor ons”, zei de verdediger. “Het was niet onze beste wedstrijd, dat moet ook gezegd worden. We zijn heel efficiënt geweest en hielden weer goed de nul, maar het zat een beetje mee vandaag.”

Mechele veroorzaakte na 55 minuten penalty na een (lichte) overtreding op Lazare Amani, maar zag dat Dante Vanzeir miste. “Ik hield mij nog in, hij (Lazare, red.) zocht mij en liet zijn been hangen. Ik raakte hem wel, maar is dat dan fout? Ik weet het niet”, deed Mechele zijn verhaal. “Maar oké, hij (Vanzeir, red.) mist hem en wij scoren nog twee keer dus eind goed al goed. We stonden op zich wel goed verdedigend, maar we moesten gewoon meer durf tonen aan de bal. Union zette heel goed druk en we hebben er het beste van gemaakt.”

Hans Vanaken: “Hoefde er alleen maar mijn hoofd tegen te zetten”

“Dit zijn drie hele belangrijke punten, daar kwamen we voor. We wisten dat het van details zou afhangen. Zij missen een penalty, waardoor wij energie krijgen. Bij de goal was het een fantastische voorzet van Skov Olsen. Perfect op maat, ik hoefde er alleen maar mijn hoofd tegen te zetten, dus ik denk dat die mooier is dan de goal zelf. Daarna hadden we vertrouwen en zaten we beter in de match. We hebben het goed uitgespeeld. Union pompte vooral ballen in het strafschopgebied en probeerde zo nog iets te creëren, dat hebben we nog goed afgeblokt in de laatste 20 minuten. Uiteindelijk moet je zeggen dat ze niet veel grote kansen gehad hebben.”

“We hebben ook de ervaring van de play-offs. Als we vandaag verloren, zouden we ook niet moeten panikeren. Na elke match kan het er heel anders uitzien. Degenen die ingevallen zijn, hebben vandaag zeker mee het verschil gemaakt. Het is heel belangrijk dat je een brede, goede kern had. Wij vonden weinig openingen in de eerste helft en Union wachtte op foutjes van ons. Die maakten we ook iets te veel. Dan is het goed als we jongens als Skov Olsen en Nusa hebben die dan het verschil kunnen maken.”

“Het was niet gemakkelijk, er was weinig ruimte op middenveld omdat het man tegen man was. Als die bal aan de zijkant komt en ik in de zestien kan infiltreren, weet ik dat ik gevaarlijk kan zijn. We mogen blij zijn met de zege, maar woensdag is er een even belangrijke match die we weer hetzelfde moeten aanpakken. Het kan er dan weer helemaal anders uitzien. Vandaag moeten we genieten van die zege, maar morgen moeten we weer werken richting woensdag. “

“Tactisch was het wel oké, denk ik. Of het de bedoeling was dat De Ketelaere 70 minuten linksback zou staan? Nee. Ik denk dat we meer aanvallende intenties hadden kunnen verwachten van hem. Maar er zijn momenten in een match dat hij moet mee verdedigen en dat hij dan misschien energie mist om het verschil te maken. We wilden meer de bal hebben en hem vanop links naar binnen laten komen, zodat hij wat meer vrijheid had en diep kon gaan. Dat is misschien wat te weinig gelukt.”

Casper Nielsen (Union): “Zeker een uppercut”

“Voor dit soort matchen speel je voetbal. De sfeer was ongelooflijk, maar ik ben heel teleurgesteld nu. Het is zeker een uppercut, want we hebben echt goed gespeeld. Soms heb je pech, maar ik denk dat als we die penalty scoren, dat we winnen. In de eerste helft hadden we ook veel kansen waarop we beter moesten doen. Dat maakt het verschil in deze matchen. Als je de kansen niet afmaakt, win je niet. Op Antwerp was dat ook al zo. Als we kampioen willen worden, moeten we beter doen in die situaties. Op het einde moesten we proberen doorduwen voor een goal en konden zij wat gaten vinden. We hebben ons best gedaan.”

“Of Dante Vanzeir stress had bij de penalty? Ik weet het niet. Normaal scoort Dante er veel, ik denk dat je dat aan hem moet vragen. Het was inderdaad gelijkaardig met de eerste thuismatch tegen Club Brugge: we hadden de controle en kregen veel kansen, maar hadden die laatste pass nodig. We hebben geweldig gespeeld, maar nu is het even moeilijk om daar tevreden mee te zijn. Ik wilde de drie punten. Natuurlijk is het nog niet gedaan, maar we wisten dat we vandaag een goede kans hadden. Ik wil nu gewoon bewijzen dat dit een fout was.”

Deniz Undav (Union): “Heel frustrerend”

“Nielsen heeft gelijk, het is nog niet voorbij. Dit is niet het resultaat dat we wilden, we konden deze wedstrijd ook gewonnen hebben. We hadden voldoende kansen en kregen ook een penalty, terwijl Club Brugge met hun ervaring uit één kans meteen scoorde. Het is heel frustrerend. We speelden drie keer tegen hen en waren telkens de betere ploeg. Maar het is onze eigen fout, we moesten scoren. In Brugge moeten we onze kansen echt afwerken.”

“De akkefietjes met N’Soki? Hij wil winnen en ik wil winnen. Dus laten we ons allebei niet doen. Voor mijn gevoel trapte hij expres op mijn enkel, de scheidsrechter oordeelde van niet. Maar goed, wat kan je er aan doen. We leren hier van en woensdag gaan we voor een beter resultaat.”

Felice Mazzu: “Mijn spelers verdienen niet te verliezen”

“Het is al de derde keer dat we veel kansen creëren tegen Club Brugge, maar ze niet benutten en ons dan laten afstraffen op een omschakeling. We speelden met veel druk naar voor. Daardoor verloren we scherpte op defensief vlak en lieten we meer ruimte. Het is heel moeilijk om te slikken, want mijn spelers verdienen niet om te verliezen. We waren telkens beter dan Club. Het gaat volgens mij niet om de ervaring van Club Brugge vandaag, maar om een gebrek aan efficiëntie bij ons.”

“We hebben ons misschien wel door onze emoties laten leiden na de gemiste penalty, maar ik vond dat we voor de penalty al wat minder in de wedstrijd zaten. Desondanks hebben we geen grote kansen weggegeven tot hun doelpunt. Penalty’s missen hoort bij het voetbal, je moet dat kunnen accepteren en doorgaan. Mijn spelers hebben vandaag alles gegeven en goed gespeeld, alleen een doelpunt ontbreekt jammer genoeg.”

“De spelers hebben onderling een hele goeie connectie. Dante nam de bal omdat hij zich goed voelde. Er is een lijst met penaltynemers en Dante stond daar vandaag bovenaan op. Hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Er wacht ons nog een match in Brugge en er is nog niets verloren. Ze hebben nu een half punt meer, maar het verhaal is nog niet voorbij. We geloven er nog in en zullen woensdag alles geven.”