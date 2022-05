President Poetin tijdens zijn 9-mei-speech op het Rode Plein in 2016 — © AP

Loodst de Russische president Vladimir Poetin de Oekraïneoorlog maandag een nieuw hoofdstuk in? Speculatie daarover staat in schril contrast met de situatie op het terrein. "Het zal hem vooral in de retoriek zitten", zegt professor internationale politiek David Criekemans (UAntwerpen).