Strafschopmisser van Dante Vanzeir breekt Union zuur op: Club Brugge doet gouden zaak en komt aan de leiding in Champions’ play-offs

Club Brugge heeft de eerste van de twee rechtstreekse duels tegen Union gewonnen. Na een penaltymisser van Dante Vanzeir was het Hans Vanaken en Nusa die Club niet alleen de 0-2-overwinning in het Dudenpark bezorgden, maar ook op de eerste plaats in het klassement brachten.

Een zonovergoten Dudenpark was zondagmiddag het toneel voor een cruciale wedstrijd in de titelstrijd: leider Union ontving in eigen huis eerste achtervolger Club Brugge, dat bij een overwinning de leiding van de Brusselaars kon overnemen.

Om Club aan die drie punten te helpen, toverde Alfred Schreuder een verrassing uit zijn hoed: Skov Olsen verdween uit de ploeg, De Ketelaere verhuisde naar de flank. Voorin moesten Lang en Adamyan voor de goals zorgen. Union-coach Mazzu voerde langs zijn kant één wijziging door: Mitoma, tegen Antwerp nog iets te zwak, werd vervangen door Lapoussin.

Dat Union niet van plan was die eerste plaats zomaar af te staan, werd vanaf het eerste fluitsignaal duidelijk. Meteen leed Club balverlies en kon Union counteren, maar Vanzeir tikte de bal iets te ver voor zich uit. Het was het startsignaal van een sterk openingskwartier.

Union baas

Union zorgde namelijk voor enkele hete standjes voor het doel van Mignolet: eerst kon Undav een voorzet van Vanzeir niet richting doel deviëren, nadien kon ook Lapoussin met een knap schot Mignolet niet kloppen. Union drukte, maar scoren lukte niet: het leek wel op de heenwedstrijd in de reguliere competitie, waar Union ook enkele unieke kansen onbenut liet. Op het kwartier kreeg Union nog twee goeie mogelijkheden om de score te openen: Undav botste op Mignolet, en nog geen minuut later mikte ook Teuma zijn uitgelezen kans op de Brugse doelman.

© BELGA

Club kwam amper in het stuk voor, al kregen de West-Vlamingen ook één grote kans: Vanaken kwam in schietpositie, maar een geel-blauw been verijdelde het gevaar. De herneming van Odoi ging over de kooi van Moris.

Na het slotkwartier zakte het tempo, al bleef Union de wet dicteren. Voetballend zat het wel snor bij de thuisploeg, maar qua kansen viel het wat tegen. Uiteindelijk mocht Union zich nog gelukkig prijzen dat het zonder tegengoals de rust indook: op slag van rust kwam Club namelijk in een 2-tegen-1 situatie, maar Machida pakte uit met een broodnodige tussenkomst.

Vanzeir laat het liggen, Vanaken niet

Vroeg in de tweede helft leek de thuisploeg dan toch op voorsprong te klimmen, nadat Mechele een domme penaltyfout beging op Lazare. Vanzeir zette zich achter de bal, maar de Rode Duivel schoot naast. Het is zijn tweede penalty op rij waarbij Vanzeir zijn schot niet kan kadreren.

© BELGA

Union leek zowaar van slag na die gemiste elfmeter. Club nam het balbezit over, en stak zowaar enkele keren zijn neus aan het venster. Maar veel verder dan een slap afstandsschotje van Lang raakte de titelverdediger uiteindelijk ook niet. Op echte kansen was het lang wachten.

Het slotkwartier brak aan, en Union bleef de betere ploeg op het veld. Maar net als in de heenwedstrijd van de reguliere competitie, kregen de Brusselaars het deksel op de neus: de ingevallen Skov Olsen schilderde een voorzet op het hoofd van Vanaken, die Moris te grazen nam: 0-1 na 75 minuten. Het 100ste doelpunt van Vanaken in Brugse loondienst, en het is er eentje van onschatbare waarde.

© BELGA

Geen slotoffensief, Nusa doet de boeken toe

Union had nog een kwartier om minstens een puntje uit de brand te slepen, en haast meteen na de goal van Vanaken kwam Union dichtbij: Undav verscheen voor doel, maar zag zijn schot geblokt worden.

Nadien had Union het enorm lastig om doelgevaar te creëren. Club gooide alles goed dicht, en mikte op de counter. De West-Vlamingen konden enkele keren gevaarlijk uitbreken, maar ze sprongen aanvankelijk steeds te onzorgvuldig om met de ruimte.

Het slotoffensief van Union liet uiteindelijk te wensen over. Mazzu gooide verdediger Kandouss nog wel in de strijd om voorin de duels te winnen, maar kansen creëren lukte niet meer. In het absolute slot scoorde Club nog de 0-2: doelman Moris ging mee bij een Brusselse corner, Nusa kon op de counter de 0-2 in een leeg doel schuiven.

Dankzij de overwinning neemt Club de leiding over van Union. Woensdag ontmoeten beide teams elkaar weer in het Jan Breydelstadion: opnieuw een kraker en een levensbelangrijke wedstrijd in de titelstrijd.