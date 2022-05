Vladimir Poetin aan vooravond van ‘feestdag’ 9 mei: “Net als in 1945 zal de overwinning voor ons zijn”

De eerste booschap van Vladimir Poetin in de aanloop naar 9 mei, bevat meteen scherpe taal. “Net als in 1945 zal de overwinning voor ons zijn”, sprak de Russische president.

Al dagen wordt er gespeculeerd wat de Russische president te vertellen zou hebbennaar aanleiding van 9 mei. Dan viert Rusland de overwinning op nazi-Duitsland. Het is een belangrijke dag in het land, die niet zelden ook politiek-militair iets betekent. Er wordt dus wel een bijzondere boodschap verwacht.

In de aanloop naar die feestdag heeft Poetin nu al een boodschap verspreid. Daar zegt hij: “Vandaag strijden onze soldaten, net als hun voorouders, zij aan zij om hun land te bevrijden van de nazi’s. Dat doen we, in het vertrouwen dat de overwinning net als in 1945 van ons zal zijn. Het is onze plicht om de heropleving van het nazisme te voorkomen”, zei Poetin nog.

Opvallend: net vandaag ging ook Volodomir Zelenski, de Oekraïense president, in op de Tweede Wereldoorlog. “Onze ‘nooit meer’ heeft na die oorlog slechts 77 jaar geduurd”, zei hij. “We hebben het nog geen eeuw volgehouden. De Oekraïense president maakte van de gelegenheid gebruik om de invasie van zijn land door Rusland te veroordelen en voegde eraan toe: “Helaas hebben degenen die al deze misdaden hebben overleefd, miljoenen mensen verloren die voor de overwinning hebben gevochten en die hebben verloren.”