Christian Coleman loopt geen toptijd bij comeback op 100 meter na schorsing

De Amerikaanse wereldkampioen Christian Coleman heeft zondag voor het eerst sinds zijn terugkeer weer een 100 meter gelopen. Tijdens een atletiekmeeting in Tokio won hij in 10.09, een eerder matige tijd. De 26-jarige Coleman was 18 maanden geschorst na het missen van drie dopingcontroles en kon zo niet deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio.