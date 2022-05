Pittemnaren Johan Coysman en Lucrece Guilbert zijn niet te spreken over een pakketje dat ze donderdag hebben ontvangen van PostNL. Het koppel zag op hun bewakingscamera hoe de koerier hun pakket op de oprit gooide terwijl zij gewoon thuis waren en het dus perfect in ontvangst hadden kunnen nemen. “Wat als het breekbaar was geweest? Dit soort toestanden kunnen toch niet?”, klinkt het verontwaardigd.