Het probleem van CD&V is veel fundamenteler dan de voorzitter. Dat zegt CD&V-minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden na de slechte resultaten van de partij in een nieuwe peiling, waarna voorzitter Joachim Coens besliste om ermee te stoppen. “Wij duwen onze standpunten wel degelijk door, alleen moeten we dat beter vertellen in ons bredere verhaal”, aldus Verlinden zondag in de Zevende Dag.