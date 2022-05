Brusselse brandweer evacueert 42 appartementen bij brand in Anderlecht

Bij een brand in een flatgebouw van zeven verdiepingen in de Zelfbestuursstraat in Anderlecht zijn zaterdagavond de bewoners van 42 appartementen geëvacueerd. De bewoner van het appartement waar de brand ontstond, werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De brand brak zaterdagavond omstreeks 22 uur uit in de keuken van een appartement op de vierde verdieping.

‘Het vuur is accidenteel ontstaan door een vlam in een hete pot met olie. Tijdens een bluspoging heeft de bewoner die pot omgegooid en alles veel erger gemaakt’, vertelt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer.

De keuken en de living van het appartement brandden uit, waardoor de woning onbewoonbaar is. Door de hevige rookontwikkeling evacueerde de brandweer samen met de politiezone Brussel Zuid de bewoners van 42 appartementen. Dat verliep zonder problemen.

‘Er was CO aanwezig in de appartementen van de vijfde, zesde en zevende verdieping, waardoor er grondig geventileerd moest worden. Dat duurde twee uur en rond middernacht mochten de bewoners terug naar huis’, aldus Derieuw.

Tips

De brandweer geeft graag nog enkele tips mee voor wie in een gelijkaardige situatie zelf een eerste bluspoging onderneemt: sluit de energiebron af, in dit geval de stekker of het fornuis, zorg dat je een branddeken of groot deksel gebruikt om de zuurstof af te sluiten en doe bij het verlaten van het appartement de deur dicht om de aanvoer van brandstof, de rookontwikkeling en de schade te beperken.