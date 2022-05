Voor de extra Brugse steun: Mats Rits trekt op krukken mee naar topper tegen Union

Mats Rits scheurde vorige week tegen Anderlecht zijn voorste kruisband en is enkele maanden buiten strijd. Een streep door de rekening voor Club Brugge, maar Rits reisde in ieder geval wel mee met de groep naar het Dudenpark. Rits wordt in de basis vervangen door Eder Balanta, die de voorkeur krijgt op Ruud Vormer.

“We missen met Rits een hele belangrijke speler die voor balans en diepgang zorgt. Het was voor mij dan duidelijk dat Adamyan moest spelen, omdat hij veel diepgang heeft in het veld. Balanta moet zorgen voor de juiste bezetting op het middenveld. Het is erg belangrijk vandaag dat we het middenveld en de rest van de verdediging goed controleren ”, vertelde coach Alfred Schreuder voor aftrap.