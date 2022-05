Tiktokfilmpje met boze West-Vlaamse moeder gaat viraal: “Dit was niet de bedoeling”

Jochen Isacker is ongewild in het oog van de TikTok-storm terechtgekomen nadat hij een filmpje online plaatste waarin hij klaagt over de croque monsieurs die door zijn moeder klaargemaakt werden. Het filmpje werd ondertussen bijna 700.000 keer bekeken. “Dit was helemaal niet de bedoeling”, klinkt het bij de verbaasde Jochen.

Jochen is in het dagelijks leven vrachtwagenchauffeur bij een bedrijf uit Torhout, maar wie weet ligt er een nieuwe carrière als influencer voor hem weg. De Gistelnaar had tot voor kort een twintigtal volgers op zijn TikTok-account, maar daar zijn er in een week tijd ruim 2.000 bij gekomen. De reden? Een filmpje waarin hij zijn mama verwijt dat hij oud brood met kaas en hesp voorgeschoteld krijgt in plaats van biefstuk.

Licht ontvlambaar

“Wij hebben een goede band met onze moeder, die samen met vader in Diksmuide woont”, vertelt Jochen. “Elk jaar gaan we nog samen op reis en we gaan dan ook geregeld op bezoek. Als we er gaan eten trekt ze meestal naar de plaatselijke slager in Keiem om er biefstukken te halen voor ons. Deze keer had mijn moeder echter iets anders in petto: croque monsieurs. Teleurgesteld als ik was zei ik haar: ‘Een mens denkt dan biefstuk te krijgen na een hele dag hard werken, ‘t is oud brood met kaas in hesp’. Dat leek niet naar de zin van mama, waarop ze zei: ‘Oed brood? ’t Is versch!’.” (Lees verder onder de foto)

Jochen en zijn mama hebben een heel sterke band. “Ze kan er wel om lachen.” — © IF

Jochen heeft wel meer van die filmpjes op zijn telefoon staan. “Mama heeft maar heel weinig nodig om te ontploffen”, zegt Jochen lachend. “Ze is nogal licht ontvlambaar. Maar dat is ze na drie seconden alweer vergeten. De reactie is dus helemaal niet gespeeld, maar dat is mama hoe ze is. Buiten die enkele seconden heeft ze een peperkoeken hart. Straks denken mensen nog dat ze zuur rondloopt.” (lacht)

Al 700.000 keer bekeken

Jochen heeft dan wel een Tik Tok-account, heel veel deed hij daar niet mee. “Er stonden enkele filmpjes op, maar sinds het filmpje van mama viraal ging – het werd ondertussen bijna 700.000 keer bekeken -, ben ik van plan er wel wat meer mee te doen. Eigenlijk waren het mijn collega’s en mijn vijfjarige zoon die me aanmoedigden dat ik daar iets mee moest doen. Het was helemaal niet de bedoeling dat het viraal zou gaan. En mama? Die vindt het wel grappig. Ze wordt overal aangesproken: op haar werk bij de gemeente Diksmuide, en zelfs bij de schoonheidsspecialist werd ze door twee meisjes aangesproken met de vraag: ‘Jij bent het toch, he, van op TikTok?’. Ik ben wel van plan om er meer op te zetten, maar ik denk dat mama nu wel op haar hoede zal zijn. Als ze die gsm ziet, zal ze zich misschien gaan inhouden. Ik zal iets moeten verzinnen in de toekomst. Ach, er is zoveel miserie in de wereld. Als ik zo mensen eens tien seconden kan laten lachen, dan doe ik dat met plezier”, aldus Jochen.