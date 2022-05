Zware crash met vier voertuigen in Heppen: auto over de kop en meerdere gewonden

© ZB

De omstandigheden van het ongeval zijn onduidelijk. Een verkeersdeskundige onderzoekt dit. Bij het ongeval waren vier of vijf voertuigen betrokken. De ravage op de Beringsesteenweg was enorm groot. Een van de voertuigen sloeg over de kop tot tegen een geparkeerde wagen. De twee inzittenden werden door de brandweer bevrijd. Volgens brandweerofficier Roel Adriaenssens vielen er drie gewonden. Die werden naar ziekenhuizen in de buurt gebracht.

Op de weg stonden meerdere beschadigde voertuigen die mogelijk betrokken waren bij de aanrijding. Ze stonden enkele honderden meters uit elkaar. Mogelijk vlogen ze uit elkaar door de klap.

De Beringsesteenweg werd rond 11 uur afgesloten, ter hoogte van de Kerkestraat tot aan de grens met Beringen. Het bevrijdingsteam van de brandweer, ambulances en een mugteam zorgden voor de hulpverlening. zb