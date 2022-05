Sebastian Vettel maakt met T-shirt duidelijk statement over GP in Miami: “Handel nu of zwem later”

Sebastian Vettel liet zich onlangs nog kritisch uit over onder meer het klimaatbeleid van de Formule 1. Voor de GP in Miami liet de viervoudige wereldkampioen die kritiek ook zien op een speciaal T-shirt met de boodschap “Miami 2060, de eerste Grand Prix onder water. Handel nu of zwem later”.

LEES OOK. Sebastian Vettel opvallend kritisch voor Formule 1 en klimaatbeleid: “Frustrerend en deprimerend”

“Het gaat niet over mij. Het gaat over iedereen. En hier in Miami is het net heel bijzonder, omdat we hier over 40 jaar in het water zullen staan. Het is alarmerend en tegelijk verrassend dat niemand het weet en het niemand iets kan schelen”, vertelde Vettel bij BILD.

De 34-jarige Duitser wil met zijn protestactie de stijgende zeespiegel onder de aandacht brengen. Volgens een studie van de Amerikaanse regering zal de zeespiegel in Miami tegen 2060 naar verwachting met 60 centimeter stijgen. “Deze voorspellingen zijn alarmerend, vooral voor Miami Beach, dat slechts 1,3 meter boven de zeespiegel ligt”, aldus Philip Levine, de burgemeester van Miami.

Niet alleen via zijn T-shirt wilde Vettel iedereen er attent op maken, ook bij de openingsceremonie voor deze eerste Grand Prix in Miami droeg hij bewust een helm met dezelfde boodschap op.