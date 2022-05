De vierde vestiging van El Bocado opent in het voormalige pand van Café Wembley. “Een ode aan de oprichter van die zaak zal zeker niet ontbreken bij ons”, zegt oprichter Jeffrey Tackoen. — © RR

Hasselt

Op de Hasseltse Grote Markt is tapasketen El Bocado geopend. Daarmee is de horecabezetting op het centrale plein in de stad, na jaren, weer compleet, nadat café Wembley er eerder dicht ging.