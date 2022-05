Dmitry Bivol verslaat Canelo Alvarez en behoudt WBA-bokstitel

Alvarez ging niet een keer neer na de vele klappen die hij kreeg. Maar hij kwam toch tekort tegen de taaie Bivol, omdat hij er tijdens het gevecht nooit echt in slaagde de doorbraak te forceren. De drie juryleden gaven Bivol elk met een score van 115-113 het voordeel.

De 31-jarige Rus blijft ongeslagen in 20 gevechten, die hij allemaal won, waarvan 11 voor de limiet. De Mexicaan, die even oud is, moet de tweede nederlaag (57 overwinningen, 2 draws) uit zijn carrière incasseren na die tegen Floyd Mayweather in 2013.

