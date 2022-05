Auto ramt hekwerk en voortuin in Tongeren: bestuurder vlucht

Een BMW heeft zondagmorgen rond 3.30 uur een ravage aangericht in een voortuin op de Achttiende Oogstwal in Tongeren. De bestuurder ging van de weg en ramde het hekwerk. De auto viel zowat 200 meter verder stil en de bestuurder nam de vlucht.

© DiRo

Door het ongeval is het ijzeren hek, een vuilnisbak en een elektriciteitskast uit de grond gerukt. De eigenaar was niet thuis. Hij is het oude huis aan het renoveren. De zwaar gehavende auto viel na het ongeval stil in de Sacramentstraat. De bestuurder zou uit de buurt zijn. Politie Tongeren is bezig met de opvolging van het ongeval.

diro