‘Greek Freak’ Giannis Antetokounmpo loodst Milwaukee met 42 punten voorbij Boston, Warriors van Stephen Curry kloppen Grizzlies

In de halve finale van de Eastern Conference hebben de Milwaukee Bucks van Giannis Antetokounmpo zich naar een 2-1-voorsprong gebracht. Tegen de Boston Celtics werd het in het derde game na een nagelbijter 101-103. Antetokounmpo was de grote man voor de thuisploeg met 42 punten. In het Westen waren de Golden State Warriors van Stephen Curry in hun halve finale dan weer te sterk voor de Memphis Grizzlies: 112-142. Ook de Warriors leiden nu met 2-1.

In de ‘best of seven’ tussen de Bucks en de Celtics stond het na twee matchen 1-1, maar Antetokounmpo had duidelijk zijn zinnen op het derde treffen gezet. In totaal liet ‘The Greek Freak’ 42 punten optekenen. Samen met 12 rebounds, 8 assists, twee steals en twee blocks. Hij wordt daarmee nog maar de vierde speler die zulke statistieken haalt in een play-off match sinds het seizoen 1973-1974.

En de Bucks hadden Antetokounmpo nodig, want de Celtics maakten het nog erg spannend door een achterstand van 14 punten om te buigen in een voorsprong.

Uiteindelijk hield Milwaukee de overwinning in allerijl nog wel in eigen huis: 103-101. Naast Antetokounmpo waren Jrue Holiday met 25 en Brook Lopez met 13 punten het best bij schot bij de thuisploeg. Bij de Celtics was Jaylen Brown met 27 stuks de beste schutter van de avond. Milwaukee leidt nu met 2-1.

In de Western Conference stond er het derde game tussen de Warriors en de Grizzlies op het programma. En het waren de jongens uit Memphis die het best startten aan de partij. In de eerste vijf minuten werden er zes driepunters gegooid.

Bij de pauze had Golden State de match wel weer in handen en leidden ze met 64-57 in het eigen Staples Center. Grizzlies-vedette Ja Morant zorgde nog net voor een onwaarschijnlijke buzzer beater.

Morant, die op het einde nog geblesseerd uitviel met een knieblessure, was met 34 punten dan wel de beste bij Memphis, het trio Curry-Poole-Thompson bezorgde de Warriors de verdiende 142-112-overwinning. Stephen Curry was goed voor 30 punten, Jordan Poole en Klay Thompson voor respectievelijk 27 en 21.

Net zoals de Bucks leiden de Warriors in hun halve finale met 2-1.