En zeggen dat dit nog maar de generale repetitie was. De militaire parade in Moskou is pas voor maandag 9 mei, 77 jaar na de overwinning op de nazi’s. Maar de generale repetitie toonde nu al de grootschalige plannen. Het blijft ondertussen afwachten of Poetin plannen heeft om de dag ook te vieren met speciale operaties op het slagveld. In de zuidwestelijke stad Odessa brandde het al.