Esperanza Pelt bijt tanden stuk op Erpe-Mere en mist promotie

Pelt kwam op het klein veld nooit in zijn spel en kreeg van de veel efficiëntere thuisploeg een lesje in karaktervoetbal. Er van meet af en de volle 90’ minuten voor gaan zo zat het spel bij Erpe Mere in mekaar. De thuisploeg sprak van de beste wedstrijd van het seizoen. Bij Pelt was dat het omgekeerde.

De thuisploeg zette langs Van Den Meersch meteen druk. Pelt was verwittigd maar liet zich in de 2de minuut toch ringeloren. Het gaf Van Den Meersch alle ruimte om de 1-0 te scoren. Pelt reageerde zwak met een bal op de lat langs Meeus en Ella Ella. Van Den Meersch maakte het Pelt moeilijk me zijn snedige spurtjes. Bij Pelt ging het allemaal veel te traag in de opbouw.

© Gregory Van Gansen

De thuisploeg dikte op een onterechte corner nog voor de rust tot 2-0 aan. Onbegrijpelijk hoe de Peltse verdediging zich liet rollen in de korte hoek. In de tweede periode zette Pelt meteen druk en kwam Erpe-Mere niet meer over de middenlijn. Ella Ella kopte de aansluitingstreffer binnen. Pelt bleef aandringen met kansen voor Ella Ella, Meus en Vandenputte maar de 2-2 viel niet. Met een rake counter trapte Matthijs de Peltse promitie illusies stuk.

© Gregory Van Gansen

De honderd meegereisde Pelt supporters voelden zich gesjareld. “Onze ploeg heef te weinig gebracht en geen inzet getoond. Zeker in de eerste helft. Toen kregen wij een lesje in karakter voetbal. Wij toonden te weinig grinta”.

© Gregory Van Gansen

ERPE-MERE UNITED: Godijn, Delmoitie, Van Dorpe, De Kegel, Lammens (53’ Beeckaert), Tackaert (80’ Kibasa), Matthijs, Van Den Meersch (66’ Hendrickx), Beerens (80’ Piers), Kabera Manzi, Vinck.

ESPERANZA PELT: Swinkels, Van De Kerkhof (61’ Smolders), Adriaans (65’ Chraou), Geebelen, Mulder, Meeus, Bostanci, Palmans, Ponet, Vandenputte, Ella Ella.

DOELPUNTEN: 2’ en 41’ Van Den Meersch 1-0 en 2-0, 46’ Ella Ella 2-1, 63’ Matthijs 3-1.

GELE KAARTEN: Tackaert, De Kegel, Van Dorpe, Vandenputte, Geebelen, Mulder.

SCHEIDSRECHTER: Carrein.

TOESCHOUWERS: 400.

(PaTh)