Moses Simon (ex-AA Gent) mag met Nantes Franse beker in de lucht steken na winst tegen Nice

Nantes heeft de finale van de Coupe de France naar zijn hand gezet. Het troefde in het Stade de France Nice af met het kleinste verschil (0-1).

Ludovic Blas kroonde zich tot matchwinnaar met een omgezette penalty aan het begin van de tweede helft. Nice was vervolgens niet meer in staat om de rug te rechten.

Het is de vierde keer dat Nantes de Coupe de France in de prijzenkast mag plaatsen. De laatste triomf in de bekercompetitie dateerde alweer van 2000, een jaar voor de laatste landstitel.

Bij Nantes startte Moses Simon (ex-AA Gent) in de basis en bleven Kalifa Coulibaly (ook ex-AA Gent) en Dennis Appiah (ex-Anderlecht) op de bank. Osman Bukari (nog een ex-Gentenaar) viel in.

Vorig jaar ging de Franse beker naar PSG, dat in de finale met 2-0 afstand nam van Monaco. (belga)