Fout kost Max Verstappen polepositie in Miami, Charles Leclerc start van op eerste rij

Charles Leclerc heeft een erg spannende strijd om de polepositie in Miami gewonnen. Teamgenoot Carlos Sainz start zondag naast hem van op de eerste startrij terwijl Max Verstappen na een fout in zijn ultieme ronde genoegen moest nemen met de derde tijd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tijdens het eerste kwalificatiegedeelte waren het afwisselend Red Bull en Ferrari die het snelst waren. Max Verstappen liet een besttijd noteren maar Charles Leclerc ging in de Ferrari sneller.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Voor Lewis Hamilton was het aan het einde van Q1 alles of niets. De zevenvoudig kampioen moest tijdens een ultieme poging proberen om zich te kwalificeren voor Q2, iets waarin hij uiteindelijk ook slaagde maar het was even spannend in de Mercedes-garage.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook in Q2 werd het bibberen en beven bij Mercedes maar deze keer liep het niet goed af voor George Russell. De jonge Brit sneuvelde met een twaalfde tijd terwijl Lewis Hamilton wel wist door te stoten met een zevende tijd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Charles Leclerc reed de snelste tijd maar was slechts een handvol duizendsten sneller dan Max Verstappen. Dat beloofde voor Q3 wanneer er om de pole werd gestreden.

In Q3 waren het de Ferrari‘s die als eerste probeerden om een snelle ronde neer te zetten. Charles Leclerc reed een voorlopige besttijd met teamgenoot Carlos Sainz die slechts 0,016 seconde trager was. Max Verstappen reed met een tijd van 1:28.991 echter een voorlopige besttijd. De eerste drie rijders slechts een handvol duizendsten van elkaar verwijderd, dat beloofde voor de tweede en ultieme poging in de strijd voor de pole.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tijdens de ultieme snelle run begonnen beide Ferrari‘s als eerste aan hun snelle ronde. Charles Leclerc ging meer dan twee tienden sneller dan Verstappen en ook Carlos Sainz ging sneller. Max Verstappen ging in de fout en daardoor kregen we Leclerc op de pole.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Carlos Sainz maakte er een volledige rode eerste startrij van terwijl Max Verstappen genoegen moest nemen met de derde plaats.

1 Charles Leclerc Ferrari 1:29.474s 1:29.130s 1:28.796s

2 Carlos Sainz Ferrari 1:30.079s 1:29.729s 1:28.986s

3 Max Verstappen Red Bull 1:29.836s 1:29.202s 1:28.991s

4 Sergio Pérez Red Bull 1:30.055s 1:29.673s 1:29.036s

5 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:30.845s 1:29.751s 1:29.475s

6 Lewis Hamilton Mercedes 1:30.388s 1:29.797s 1:29.625s

7 Pierre Gasly AlphaTauri 1:30.779s 1:30.128s 1:29.690s

8 Lando Norris McLaren 1:30.761s 1:29.634s 1:29.750s

9 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:30.485s 1:30.031s 1:29.932s

10 Lance Stroll Aston Martin 1:30.441s 1:29.996s 1:30.676s

11 Fernando Alonso Alpine 1:30.407s 1:30.160s

12 George Russell Mercedes 1:30.490s 1:30.173s

13 Sebastian Vettel Aston Martin 1:30.677s 1:30.214s

14 Daniel Ricciardo McLaren 1:30.583s 1:30.310s

15 Mick Schumacher Haas 1:30.645s 1:30.423s

16 Kevin Magnussen Haas 1:30.975s

17 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:31.020s

18 Alexander Albon Williams 1:31.266s

19 Nicholas Latifi Williams 1:31.325s

20 Esteban Ocon Alpine

(F1journaal.be)