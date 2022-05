FC Barcelona klopt Betis dankzij treffer vier minuten in blessuretijd en mag naar Champions League

FC Barcelona heeft dankzij een treffer van Jordi Alba vier minuten in blessuretijd met 1-2 gewonnen van Betis, een zege die de Catalanen verzekert van deelname aan de Champions League volgend seizoen. Alle drie goals vielen in het slot: na 76 minuten opende Ansu Fati de score voor Barça, drie minuten later maakte Marc Barta (ex-Barça) de gelijkmaker voor Betis, waarna Jordi Alba alsnog toesloeg.