AA Gent verstevigt leidersplaats in Europe Play-offs na late zege tegen KV Mechelen

Een matige partij zonder veel doelrijpe kansen leek lange tijd geen winnaar op te leveren. Bij de Buffalo’s sloeg de machine nooit echt aan, terwijl KV Mechelen via Cuypers en Storm dan wel enkele keren de neus aan het venster stak maar evenmin kon overtuigen. Uiteindelijk was het Okumu die de partij met een rake kopbal besliste.

Bij de Buffalo’s was aanvoerder Odjidja opnieuw van de partij, terwijl Nurio in extremis ziek afhaakte. Hierdoor startte Castro-Montes op de linkerflank. Bij KV Mechelen raakte Van Hoorenbeeck (kuit) uiteindelijk toch speelklaar waardoor hij op de linksachterpositie de langdurig geblesseerde Bijker kon vervangen.

Voor de aftrap werd er in de Ghelamco Arena vooral gedebatteerd over het lot van Hein Vanhaezebrouck die in een pittige strijd verwikkeld is met de top van de Belgische scheidsrechtersgilde. De prestatie van ref Boucaut, bijgestaan door VAR Laforge werd dan ook van meet af aan met bijzondere belangstelling gevolgd door de gemiddelde Gentse toeschouwer.

Op het kwartier was het al meteen raak: Okumu werd foutief afgestopt maar Boucaut probeerde balvoordeel te geven, wat evenwel niet echt lukte. Mechelen veroverde meteen de bal en trok richting doel van Roef: Storm legde goed af tot bij Mrabti die overhoeks binnentrapte. Boucaut wees naar de middenstip maar VAR Laforge greep in en na consultatie van de beelden keurde Boucaut de Mechelse treffer alsnog af.

De Buffalo’s brachten vervolgens de partij meer in evenwicht, Kums stelde Coucke meteen op de proef met een heerlijk afstandsschot maar de jonge doelman pakte uit met een puike redding. Tissoudali kreeg het dan ook nog eens op zijn heupen maar zijn lage voorzet kon door Lemajic aan de tweede paal net niet in doel geduwd worden.

Mechelen liet zich allerminst onbetuigd. De bezoekers bleven voor rust ook doorlopend consequent hoog druk zetten en dat zorgde al eens voor kortsluiting in de Gentse defensie. Vooral Roef ondervond best wel wat hinder van die geel-rode stoorzenders en kwamen goed weg toen hij door een terugspeelbal van Ngadeu in nesten kwam.

Nadat hij vlak voor rust in botsing kwam met Castro-Montes, bleef Walsh uiteindelijk in de Mechelse kleedkamer bij de start van de tweede helft. Van Hecke loste hem af. Het eerste doelgevaar kwam toch van de bezoekers: Cuypers zette zich goed door maar kon Roef niet verrassen met zijn schot. Een kopballetje van Cuypers was eveneens een makkelijke prooi voor Roef.

Mechelen moppert, Okumu beslist

Op het uur bracht Vanhaezebrouck dan weer Bezus voor Odjidja. Het spelbeeld bleef echter ongewijzigd. De Buffalo’s misten wat frisheid en nauwkeurigheid om echt gevaarlijk te worden, terwijl Mechelen vast bleef houden aan het strijdplan dat Vrancken vooraf had uitgedokterd: hoog op de helft van de tegenstander druk zetten en zonder complexen aanvallen.

Dan toch eens een scherpe aanval van AA Gent: Bezus verstuurde een afgemeten verticale pass, Tissoudali rook zijn kans maar zijn poging werd door Coucke uit zijn doel geranseld. Dat was meteen het sein voor de Buffalo’s om de druk op te voeren maar de bezoekende defensie bleef al bij al vlot overeind.

Al te vaak waren de thuisspelers ook meteen hun grootste sta-in-de-weg. Lemajic legde een voorzet goed af in de Mechelse zestien maar Bezus en Tissoudali hinderden elkaar. Tussendoor claimde Cuypers nog een vrije trap, randje zestien, maar Boucaut gaf geen krimp.

De ruim 8.000 toeschouwers in de Ghelamco Arena leken zich al te verzoenen met een doelpuntenloos gelijkspel maar net als in Charleroi wisten de Buffalo’s ook tegen KV Mechelen toe te slaan op een stilstaande fase. Kums trapte een prima hoekschop die door Okumu tegen de touwen werd gebuffeld. Meteen ook het eerste competitiedoelpunt voor de Keniaanse verdediger.

KV Mechelen drong nog wel aan en Roef zorgde met een riskant hakje in eigen zestien zelfs nog onnodig voor wat animo maar de Gentse zege kwam niet meer in het gedrang. In de toegevoegde tijd slikte Peyre uiteindelijk nog rood toen hij de doorgebroken Malede al te opzichtig onderuit haalde.