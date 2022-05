“Zondag doet zijn naam eer aan: zon doet wolken verdwijnen”

Zondag zal de zon in het noorden dan ook al vroeg van de partij zijn. Over het zuiden komt er nog lage bewolking voor maar in de loop van de voormiddag zullen de opklaringen snel terrein winnen naar het zuiden.

Tegen de middag zal zodoende overal de zon schijnen en het blijft vervolgens zonnig tot de zon omstreeks vier minuten over negen achter de horizon verdwijnt.

De temperatuur loopt op naar een maximum in de buurt van 18°C. Op beschutte plekjes kan het uiteraard vlot 20°C en meer worden. Hou best rekening met de UV-waarde welke kort na het middaguur een piek rond niveau 6 bereikt. Na 17 uur is het risico op zonnebrand geweken, ook al voelt het in de zon dan nog steeds lekker warm aan.

Er volgt een heldere en vrij frisse nacht naar maandag.

Bekijk hier de weersverwachting voor de komende dagen.