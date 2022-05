De Genkse U21 is er niet in geslaagd om de dubbel te pakken. In de bekerfinale tegen Anderlecht leek het op weg om na de titel ook de beker binnen te halen, maar een doelpunt in de slotseconde bezorgde Genk een flinke kater. Anderlecht profiteerde van het mentale voordeel in de penaltyreeks en mocht een bekerfeestje bouwen.