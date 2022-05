Superman Blummenfelt realiseert unieke dubbel: olympisch kampioen en wereldkampioen Ironman

De Noor Kristian Blummenfelt (28) heeft het WK Ironman triatlon in St. George (Utah) gewonnen in een tijd van 7u49’16”. De Noorse olympische kampioen verdiende zijn sporen tot dusver voornamelijk in de kortere afstanden, maar werd bij zijn eerste WK-deelname op de lange afstand meteen wereldkampioen. Het WK 2021 dat niet in Hawaï kon doorgaan, werd vandaag in St. George gehouden.

Kristian Blummenfelt is een ware sensatie. Hij was al in het bezit van het wereldrecord op de halve afstand en verbrak bij zijn debuut op de lange afstand in het Mexicaanse Cozumel, op 21 november 2021, ook meteen dat wereldrecord. Voor 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen én het lopen van een marathon had hij amper 7u21’12” nodig.

En nu, minder dan een half jaar na zijn debuut op de lange afstand, is Blummenfelt wereldkampioen Ironman geworden. Hij zwom de 3,8 kilometer in 49’40”, fietste de 180 kilometer in 4u18’43” en liep zijn marathon in 2u38’01”. Hij is de eerste olympische kampioen (dat op de korte afstand wordt beslecht) die erin slaagt om meteen nadien ook wereldkampioen Ironman op de lange afstand te worden. Normaal gezien doen olympische atleten er jaren over om succesvol de overstap te maken naar de lange afstand.

Het uitgestelde WK Ironman triatlon van 2021 was vooraf gedoemd om een flauw afkooksel te worden van de mythische wedstrijd die het de voorbije veertig jaar was. Voor het eerst werd het WK triatlon op de lange afstand niet op Hawaï maar in St George (Utah) georganiseerd (lees meer). Bovendien gaven de Duitsers Jan Frodeno en Patrick Lange - de winnaars van de voorbije vijf edities - forfait en zegden ook tweevoudig olympisch kampioen Alistair Brownlee en het Noorse fenomeen Gustav Iden last minute af. Gelukkig redde Blummenfelt in zijn eentje de boel in het provinciestadje tussen Las Vegas en Salt Lake City.

De sterke Noor kwam als tiende uit het water, op twee minuten van leider Sam Laidlow. Op de fiets bleef hij verstandig in een eerste achtervolgende groep die op vier en halve minuut van de kopgroep binnenkwam. Vervolgens haalde Blummenfelt de hamer boven in het lopen. Vooral halfweg de marathon plaatste de Noor een fameuze versnelling en dichtte hij in één ruk het gat met de koplopers. Enkel de Australiër Braden Currie spartelde nog een tijdje tegen, maar ook die moest na 30 kilometer lopen het hoofd buigen voor het fenomeen uit Bergen. Blummenfelt finisht in 7 uur, 49 minuten en 16 seconden. Een waanzinnige tijd op dit loodzware parcours met veel hoogtemeters en temperaturen boven de dertig graden. In de slotkilometer snoepte Lionel Sanders nog de tweede plaats af van Currie.

De Belgen speelden geen rol van betekenis. Bart Aernouts, nog tweede in 2018, gaf op tijdens het fietsen. Pieter Heemeryck streed aanvankelijk mee vooraan tijdens het fietsen en behaalde uiteindelijk nipt de vooropgestelde plek in de top-twintig (negentiende).

Bij de vrouwen stond er geen maat op de Zwitserse Daniela Ryf. De beste triatlete ooit won op haar 34e voor de vijfde keer in haar carrière het WK Ironman.