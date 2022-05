Roeselare is voor de dertiende keer landskampioen volleybal na nieuwe 3-0 zege tegen Menen

Roeselare heeft zich voor de dertiende keer in haar clubgeschiedenis tot kampioen in de EuroMillions Volley League, de hoogste klasse in het mannenvolleybal, gekroond. De West-Vlaamse titelverdediger won ook het derde finaleduel van Menen met 3-0. De setstanden waren 25-22, 25-20 en 25-13.