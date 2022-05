Veel natuurgebieden in Vlaanderen zijn in slechte staat en blijven achteruitgaan. — © Kristof Vadino

Het stikstofdebat gaat alleen nog over de ‘rode lijst’ van gedupeerde landbouwbedrijven. Een reconstructie van hoe die lijst tot stand kwam, is verhelderend. Jarenlang werden in besloten kamers pogingen ondernomen om natuur te onderwerpen aan de belangen van de landbouw. Die aanpak dreigt nu in ons gezicht te ontploffen.