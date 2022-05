Max Verstappen ontsnapt aan crash tijdens laatste oefensessie in Miami, Red Bull bovenaan

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tijdens de derde oefensessie kregen de rijders een allerlaatste keer de kans om zich voor te bereiden op de kwalificatie en de race. Max Verstappen zagen we zeer vroeg de baan op gaan. De wereldkampioen verloor gisteren veel kostbare tijd door het wisselen van de versnellingsbak en een brandje achteraan zijn Red Bull F1-bolide.

Bij het Mercedes F1 team was er hoog bezoek. Niemand minder dan voormalige first lady Michelle Obama volgde in de garage van het team de gebeurtenissen op het circuit.

Iets voor halverwege de sessie zag zij net als de rest van de toeschouwers Esteban Ocon crashen. De Fransman kon zonder verwondingen uit zijn Alpine F1-bolide stappen maar hij veroorzaakte wel even een rode vlag.

Met nog vijftien minuten te gaan reed Charles Leclerc in de Ferrari naar de snelste tijd, voor Max Verstappen en een verrassende Valtteri Bottas in de Alfa Romeo op de derde plaats.

In de slotminuten van de sessie gingen beide Red Bulls echter nog sneller. Eerst was het Sergio Perez die de snelste tijd liet noteren, waarna Max Verstappen amper 0,005 seconde sneller ging.

Even later ontsnapte Verstappen ook nog aan een crash in de muur toen hij te fel over de kerbstones ter hoogte van bocht 13 ging. Verstappen en zijn mecaniciens ontsnappen dus aan ernstige schade.

Uiteindelijk was het teamgenoot Sergio Perez die de snelste tijd reed, voor Max Verstappen en Charles Leclerc.

01 Sergio Perez Red Bull 1:30.304 21

02 Charles Leclerc Ferrari 1:30.498 23

03 Max Verstappen Red Bull 1:30.649 20

04 Fernando Alonso Alpine 1:31.036 18

05 Sebastian Vettel Aston Martin 1:31.049 24

06 Mick Schumacher Haas 1:31.050 19

07 Carlos Sainz Ferrari 1:31.172 24

08 Kevin Magnussen Haas 1:31.227 20

09 Alex Albon Williams 1:31.501 14

10 Lando Norris McLaren 1:31.594 18

11 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:31.659 24

12 Lance Stroll Aston Martin 1:31.665 22

13 Daniel Ricciardo McLaren 1:31.728 19

14 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:31.885 26

15 Lewis Hamilton Mercedes 1:31.890 20

16 Pierre Gasly AlphaTauri 1:31.901 18

17 George Russell Mercedes 1:31.924 19

18 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:32.051 16

19 Nicholas Latifi Williams 1:32.376 16

20 Esteban Ocon Alpine — 3