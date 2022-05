Van Grieken na oproep van Francken om federale verkiezingen te laten vallen: “Ze hebben schrik”

“In 2024 wordt het erop of eronder. We moeten als Vlamingen aan één zeel trekken”, reageert Theo Francken op De Stemming’, de peiling van ‘De Standaard’ en VRT NWS. Vlaams Belang kwam als grootste Vlaamse partij naar voor, N-VA op twee.

“Ik herhaal mijn oproep aan de collega’s van het Vlaams Belang om voor de federale Kamerverkiezingen geen verkiezingslijsten in te dienen (wel Vlaams en Europees). Net zoals Brexiteer Nigel Farage zijn lijsten terugtrok en opriep om op de Conservatives van Boris Johnson te stemmen om de Brexit gedaan te krijgen, zou Tom Van Grieken kunnen oproepen om op ons te stemmen. Zo kunnen we met volle Vlaamse kracht de onderhandelingen met de Franstaligen aangaan om dit land in een andere plooi te leggen.”

“Het VB wil immers zelf niet gaan onderhandelen. Ze zullen er — met het vernieuwde Franstalige cordon — trouwens ook nooit de kans toe krijgen door het nieuwe cordon sanitaire”, schrijft Francken op zijn blog ‘Theo tuurt naar Vlaanderen en naar de wereld’.

Maar Vlaams Belang is het idee van Francken duidelijk niet zo genegen.

“De schrik zit er precies goed in bij de N-VA”, reageert Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken intussen.

Vlaams parlementslid Sam Van Rooy verwijst in een reactie op Twitter naar het idee om samen met N-VA het federaal niveau vanuit Vlaanderen te blokkeren, in het geval dat beide partijen een meerderheid halen in het Vlaams Parlement in 2024.