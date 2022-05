Tienersensatie Carlos Alcaraz stuurt na Rafael Nadal nu ook Novak Djokovic naar huis in Madrid na ware marathonmatch

De Spaanse tienersensatie Carlos Alcaraz (ATP 9) is de eerste finalist van het ATP Masters 1.000-toernooi in Madrid. Het 19-jarige toptalent pakte na een ware slijtageslag de scalp van de Servische nummer een van de wereld Novak Djokovic. 6-7 (5/7), 7-5 en 7-6 (7/5) waren de setstanden na een marathonmatch van meer dan 3,5 uur. Gisteren was Alcaraz nog te sterk voor Rafael Nadal, zijn landgenoot en grote idool.

Alcaraz heeft er meteen ook een aantal records bij. Zo wordt hij de jongste speler die de finale bereikt in Madrid. Daarnaast is hij ook de eerste speler ooit die zowel Nadal als Djokovic kan kloppen in hetzelfde toernooi op gravel. Of hoe de Spanjaard de week van zijn leven kent.

In de finale neemt Alcaraz het op tegen de Duitser Alexander Zverev (ATP 3), de uittredend winnaar en het tweede reekshoofd, of de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 5), het vierde reekshoofd. Zij nemen het later op de avond tegen elkaar op in de andere halve finale.

Alcaraz doet zondag op het Madrileense gravel een gooi naar zijn vijfde titel op het ATP-circuit. De Spanjaard beleeft in 2022 zijn jaar van de absolute doorbraak. Hij won eerder dit jaar al de toernooien in Rio de Janeiro, Miami en Barcelona. In Madrid sneuvelde hij vorig jaar bij zijn eerste deelname in de tweede ronde.