Wereldkampioen Tim Celen pakt twee keer zilver in eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen

Wereldkampioen Tim Celen uit Ham sluit de eerste wereldbekerwedstrijd para-cycling van dit seizoen in Oostende af met twee keer zilver in het tribiken. Donderdag werd hij tweede in de tijdrit, zaterdag deed hij dat nog eens over in de wegrit. Dit is iets minder goed dat een jaar geleden toen hij in Oostende goud en zilver behaalde.

“Het verschil tussen eerste en tweede ligt soms in een klein hoekje”, blikt Tim terug op de wedstrijd. “Na de tijdrit was ik tevreden met het zilver omdat er daar toen niet meer inzat. In de wegrit had goud wel gekund vandaar dat ik toch wel wat ontgoocheld ben. Ik reed een perfecte wedstrijd. Alles verliep zoals we het vooraf hadden gepland. Op de technische passages reed ik zoals voorzien telkens vooraan. Ik nam tijdens de wedstrijd de bochten perfect, wat in onze discipline heel belangrijk is.”

“Alleen maakte ik in de sprint een foutje. We gingen met vier naar de meet. Ik zat in derde stelling, in het wiel van een Amerikaan en Braziliaan. Beiden had ik in een spurt al eens geklopt. Dus ik had er vertrouwen in. Maar toen de spurt werd aangezet besliste ik in een fractie van een seconde om langs rechts te passeren, terwijl eigenlijk de ideale lijn links lag. Het was ook de bedoeling om die kant te kiezen, maar omdat ik dreigde ingesloten te geraken pakte ik toch de andere kant. Een verkeerde keuze zo bleek.”

Volgend weekend krijgt Tim een nieuwe kans. Dan vindt in het Duitse Elzach de tweede wereldbekermanche plaats met op donderdag de tijdrit en zaterdag de wegrit. Daarna is er in augustus nog een wereldbeker en het wereldkampioenschap in Canada. (fv)