Verdachte schietpartij in zorgboerderij mailde televisieprogramma over zijn beweegreden

De 38-jarige man die wordt verdacht van de dodelijke schietpartij vrijdag op een zorgboerderij in het Nederlandse Alblasserdam, heeft kort daarvoor een mail gestuurd aan televisieprogramma RTL Boulevard. Dat bevestigt een woordvoerder van het parket van Rotterdam na berichtgeving van RTL Boulevard.

In de mails beschrijft de man wat er in zijn hoofd omging. Hij schrijft onder meer over zelfmoordgedachten en een obsessie om een vuurwapen te kopen.

Het openbaar ministerie kan verder niet veel zeggen over de mails, omdat ze deel uitmaken van het onderzoek naar het schietincident en de verdachte in beperkingen zit. Hij mag dus alleen contact hebben met zijn advocaat. De verdachte wordt maandag voorgeleid.

RTL Boulevard werd zaterdag door het parket benaderd over de mails. De redactie had ze zelf toen nog niet ontdekt.

