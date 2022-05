Vrouwen, kinderen en ouderen geëvacueerd uit Azovstal-fabriek, vrees voor beslissende aanval door Russen

Alle vrouwen, kinderen en ouderen zijn geëvacueerd uit de Azovstal-staalfabriek in de Oekraïense belegerde stad Marioepol. Dat bevestigt de regering in Kiev. Dat zou kunnen betekenen dat Rusland zich opmaakt voor een beslissende aanval op het laatste Oekraïense bolwerk in Marioepol.

“Het bevel van de president is uitgevoerd: alle vrouwen, kinderen en ouderen zijn geëvacueerd uit Azovstal. Dit deel van de humanitaire missie in Marioepol is volbracht”, meldt de Oekraïense vicepremier Irina Veresjtsjoek via sociale media.

Dankzij bemiddeling van de Verenigde Naties en het Rode Kruis werden de afgelopen week corridors ingesteld waarlangs burgers die zich in en onder de fabriek schuilhielden, konden ontsnappen.

Pro-Russische separatisten melden eerder op de dag al dat er nieuwe evacuaties plaatsvonden, maar dat nieuws was toen nog niet bevestigd door Kiev.

Dat is dus goed nieuws. Maar anderzijds kan het betekenen dat de Russische troepen in de komende uren een beslissende aanval kunnen inzetten om die laatste Oekraïens bolwerk in Marioepol in te nemen.

Gevreesd wordt voor een bloedbad want in de kelders van de fabriek bevindt zich onder meer een veldhospitaal met zo’n 500 gewonde Oekraïense soldaten.